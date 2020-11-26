Общество

Тест по истории Великой Отечественной войны предложили пройти псковским депутатам

Перед окончанием работы ноябрьской сессии спикер регионального парламента Александр Котов обратился к депутатам с предложением принять участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Наши коллеги из Молодежного парламента являются кураторами этого масштабного проекта на территории Псковской области. Пройдет тестирование 3 декабря. Думаю, всем будет интересно проверить знания по истории Великой Отечественной войны», - проинформировал депутатов Александр Котов.

Участникам предложат ответить на 30 вопросов о наиболее значимых сражениях Великой Отечественной войны, а также о жизни граждан в тылу и в оккупации. Впервые в тест будут включены 10 вопросов, касающиеся военной истории региона.

Знания о Великой Отечественной войне все желающие смогут проверить в двух форматах: в течение всего дня на сайте проекта и на специально организованных площадках, которые начнут работу в 11.00. На данный момент во всех районах области на базе образовательных учреждений уже зарегистрировано порядка 70 площадок, которые будут работать с учетом санитарно-эпидемических мероприятий.