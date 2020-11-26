Общество

Федеральный бюджет принят в третьем чтении

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, сообщает РБК. В его основе - послания президента Владимира Путина, национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами.



Согласно документу, в 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 18,8 трлн рублей. Расходы, как ожидается, составят 21,52 трлн рублей. Дефицит бюджета оценивается в 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП. Объем ВВП прогнозируется на уровне 115,53 трлн рублей.



В 2022 году доходы, как ожидается, составят 20,6 трлн рублей., расходы - 21,88 трлн рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП. Объем ВВП запланирован на уровне 124,22 трлн рублей.



В 2023 году доходы запланированы на уровне 22,3 трлн рублей, расходы - на уровне 23,67 трлн рублей. Дефицит бюджета ожидается в размере 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Объем ВВП должен составить 132,82 трлн рублей.



Согласно поправкам ко второму чтению, средства на Общенациональный план по восстановлению экономики в 2021 году составят 638,9 млрд рублей. В частности, средства в размере 421,2 млрд рублей пойдут на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет программы льготного кредитования, а на снижение ставки по ипотечным кредитам в следующем году будет направлено 12,6 млрд рублей, уточнял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.