Общество

Пресный бюджетный процесс, новые льготы и новые штрафы

Приходится признать, что бюджетный процесс с каждым годом в Псковской области становится все рутиннее и скучнее. Публичные слушания (так называемое «нулевое чтение») окончательно превратились в мероприятия для галочки, а ведь когда-то проходили в духе «порвали два баяна». Не менее драматично теряет накал страстей, как показывает практика последних лет, и первое чтение по главному финансовому документу в региональном парламенте. Нет былых пламенных и обличительных спичей, почти не слышно каверзных вопросов, разве что традиционные бу-бу-бу о госдолге, дефиците и отсутствии четких цифр на уровне первого рассмотрения бюджета, хотя все прекрасно понимают, что от Псковской области тут зависит немногим больше, чем ничего.



Фото здесь и далее пресс-службы Псковского областного Собрания

Вот и на сегодняшней 51-й сессии областного заксобрания первое бюджетное чтение прошло как по маслу. Губернатор бодро зачитал соответствующее послание, фракции как-то без искорки обозначили свою позицию, которая не меняется годами и скорее продиктована центральной линией партии, чем местными политиками. Завязалась было заруба по теме здравоохранения, но она ограничилась краткими замечаниями беспартийного нынче Всеволода Козловского (кажется, больше времени у него ушло на выяснение, замечают депутатов на ВКС во втором зале или нет) и отповедью депутата-единоросса Ирины Богачевой, главврача Островской районной больницы, которая призвала коллег по региональному парламенту не шантажировать бюджет на теме здравоохранения и несколько раз извинилась за «слишком эмоциональное выступление», хотя извиняться там было совершенно не за что.

Можно было бы предположить, что все самое бурное и интересное осталось за рамками сессии и развернулось на заседаниях парламентских комитетов, но, смею вас заверить, нет. До сессии все было крайне задушевно, а порой и с шутками-прибаутками.

Сами депутаты объясняли отсутствие особого пыла тем, что на уровне первого чтения еще не совсем понятно, что и обсуждать. Однако со стороны это выглядит так, что бюджетный процесс уже просто всем порядком надоел. И можно понять – каждый год одно и то же. Но раньше хоть какими-то эпитетами бюджет награждали – «бюджетом затянутых поясов», «бюджетом принуждения», «бюджетом выживания» нарекали, а последние года три – сложный, сложный, сложный. Могли быть назвать хотя бы «бюджетом кассового разрыва». Никакой фантазии!

Скажу больше, среди депутатов всех фракций, как говорится, вне зависимости от политической окраски, даже наметилось некое единодушие: все признают несовершенство федеральной бюджетной политики и нашу зависимость от настроений федерального центра, но выводы из этого делают разные. Это видно по раскладу голосов, который тоже не меняется уже долгое время. Партийные фракции остались верны однажды выбранной концепции: «Яблоко», ЛДПР и КПРФ - против. Единороссы и эсеры – за. Региональная позиция политиков прекрасно рифмуется с федеральной линией партий, чего никто даже не скрывает, поэтому тут ждать каких-то неожиданностей просто не приходилось.

Хотя фракция «Яблоко» на уровне первого чтения все-таки удивила. Лев Шлосберг и Артур Гайдук вместо категорического «Против» в ходе голосования нажали на кнопки «Воздержаться». Как обозначил Шлосберг, таким образом партия «воздержалась от поддержки», поскольку нет четких и окончательных цифр по бюджету.

Фракция ЛДПР проголосовала против проекта бюджета в первом чтении, но тоже с грифом «пока». Мол, они предложат свои поправки в главный финансовый документ региона, а там уже ко второму чтению окончательно определятся – поддержат они его или нет.

А позиция КПРФ и вовсе выглядела двусмысленной. Проголосовали всей фракцией против, но вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов в своем достаточно противоречивом выступлении заявил, что коммунисты хоть и не поддерживает главный финансовый документ региона, но в целом положительно оценивают работу областной администрации в плане бюджетной политики. «Голосование сегодня против бюджета – это не злорадство, это, наоборот, будет вашей поддержкой в министерствах и правительстве. Мы вам верим, что вы всего добьетесь».

Тут даже председатель заксобрания Александр Котов не выдержал и сыронизировал: «Ну, то есть вы против, но вам Михаил Юрьевич – успехов».

Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко, к слову, высказался куда более категорично. Он заявил, что бюджет региона на 2021 год «не совпадает с интересами жителей». «Областной бюджет должен отвечать интересам избирателей, - подчеркнул он. - Поэтому формироваться он должен снизу. Когда правительство говорит, что у нас социальная направленность бюджета 65% - это ни о чем. Все 100% должны быть социально направленными!».

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов послушал коллег-депутатов и обратился к ним с призывом помогать губернатору и администрации региона, чтобы доходная часть областного бюджета наполнялась. «Тогда будет больше возможностей решать проблемы, которые стоят перед регионом», - пояснил он и снова указал на то, что основная проблема региональной казны заключается в том, что методика распределения дотаций бюджетам регионов недостаточно справедлива, потому что не учитывает их специфику.

Что касается традиционного бюджетного послания губернатора, то оно тоже не стало откровением в жанре. Прежде чем перейти к цифрам следующего года, губернатор коротко прокомментировал итоги работы в 2020 году. Назвал этот год «временем больших испытаний», что отразилось и на текущем бюджете - он многократно корректировался как в связи с новыми расходами, так и в связи с поступлением федеральных средств. Зато достигли новых рекордов - принимали бюджет 2020 с показателями доходов в размере 36,7 млрд рублей, а к настоящему времени эта цифра равна беспрецедентным 45 млрд рублей, то есть доходы приросли ровно на четверть.

Предвкушая поток вопросов о росте госдолга, Михаил Ведерников прокомментировал и его: «Если с 2017 года мы последовательно снижали соотношение госдолга к доходам от 101,7% до 92%, то к 1 января 2021 года, по предварительным расчетам, госдолг составит 93,5%. Однако мы пошли на это осознанно, и результат себя полностью оправдывает. Ни по одному показателю регион «не провалился» в красную зону: ни в части экономики, ни в социальной части, ни в части противодействия коронавирусной инфекции. Все принятые меры себя оправдали, но, безусловно, сказались на дефиците бюджета, который в течение года был увеличен почти на 1,7 млрд рублей».

Говоря уже про бюджет следующего года, губернатор отметил, что он также принимается в условиях растущих расходов на противодействие коронавирусной угрозе. «В полной мере их не компенсируют ни федеральные дотации, ни рост налоговых и неналоговых доходов», - констатировал он. Тем не менее власти на грядущий год поставили себе задачу сократить госдолг, обеспечить устойчивость областного и местных бюджетов, ограничить их дефицит, но при этом сохранить условия для привлечения инвестиций.

Звучит, пожалуй, несколько утопично с учетом опыта прошлых далекоидущих целеполаганий, но, как ни крути, курс обозначен. Осталось дождаться титров в бесконечном сериале с пандемией.

Показательно, что по итогам выступления губернатора вопросов от депутатов поступило крайне мало. Да и те, что прозвучали, едва ли можно записать в какие-то особо заковыристые.

Вот краткий диалог Льва Шлосберга и Михаила Ведерникова (а диалог на удивление действительно был кратким, если вспомнить длительные пикировки «яблочного» лидера и экс-губернатора Андрея Турчака):

- Получено ли согласование Минфина на этот проект бюджета?

- Да.

- В проекте бюджета по доходам стоят снова те же цифры - без учета снижения доходов на фоне пандемии. Почему?

- Потому что это прогнозные цифры. Будет нужно, скорректируем, но мы видим, что на сегодняшний день мы удержали экономику.

- Ожидается ли решение по замещению коммерческих кредитов бюджетными?

- Мы попросили отдельного поручения президента. Я буду добиваться того, чтобы методика расчета по замещению коммерческих кредитов бюджетными была пересмотрена.

- Не потребуется ли снова вносить бюджет в первом чтении?

- Скорее всего, потребуется.

Показательно, что все эти вопросы уже задавались и на встречах губернатора с фракциями, и на комитетах. И Ведерников на это тоже указал. Но, видимо, кому-то нравится смаковать одни и те же ответы.

Председатель областного Собрания Александр Котов еще и справедливо напомнил, что такие же вопросы и опасения уже звучали в прошлом году, и что со всеми этими вызовами Псковская область вполне справилась.

После крайне незажигательной дискуссии проект бюджета приняли в первом чтении. За проголосовал 31 депутат, 8 – против, двое воздержались, а один и вовсе решил не голосовать.

Одновременно с главным финансовым документом региона депутаты сегодня рассмотрели еще и бюджет ФОМС, к которому у оппонентов образовались те же претензии – федеральные нормативы плохие, поэтому и местный бюджет плохой. Логика странная, но именно так прозвучал спич лидера псковского «Яблоко» Льва Шлосберга на тему.

Лидер «Яблока» зачем-то на сессии еще и попросил доклад по бюджету ФОМС в очередной раз зачитать. И вот каждый раз поражает эта вымученная дотошность! Законопроект вывешивается на сайте регионального парламента, потом тщательно обсуждается на заседаниях комитетов. Причем в случае с тем же бюджетом ФОМС – на всех комитетах. Зачем, в десятый раз слушать один и тот же доклад по проекту закона? Почему не перейти сразу к вопросам? Вроде как, регламент этого не запрещает. Похоже, просто некоторые депутаты не ценят ни свое время, ни время коллег.

То же самое касается и стратегии социально-экономического развития Псковской области. На всех четырех парламентских комитетах обсудили это произведение стратегического искусства от ВШЭ, но нет, заставил Лев Шлосберг еще раз председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева докладывать.

Чиновник в ответ на упреки, что со стратегией прекрасно справились бы и на местном уровне без привлечения столичных экспертов, и на скудость конкретики в документе попытался в очередной раз объяснить, что к работе над стратегией активно привлекалось и местное сообщество, и на пальцах показать конкретику, в том числе, и по законотворческому направлению, но, судя по итогам голосования, все равно оппонентов не убедил (итоги голосования: 37 - за, 2 против). И тут опять же важно понимать, что наличие такой стратегии не каприз нашего региона, а необходимость, продиктованная федеральным законодательством.

Еще один важный вопрос – налоговые льготы, которые, к слову, активно обсуждались с депутатами, и часть предложений поступила именно от них. В результате в Псковской области расширен перечень получателей льгот по транспортному налогу. Пониженную ставку получат ветераны боевых действий, а для инвалидов боевых действий и ликвидаторов ядерных аварий увеличена мощность льготируемых транспортных средств до 150 л.с. Также для инвалидов первой и второй группы транспортный налог уменьшится на сумму, эквивалентную налогу за автомобиль мощностью 100 л.с. Кроме того, на 50 процентов будет снижен транспортный налог для физических лиц и организаций, которые используют автомобили, работающие на природном газе метан.

Одновременно депутаты повысили штрафы. На этот раз за парковку на зеленых зонах и за нарушения правил благоустройства. Тут можно долго дискутировать о целесообразности принятия очередной страшилки для горожан, ведь закон кажется априори неработающим, потому что штрафы и так есть, а кто их и как выписывает до сих пор непонятно. Это обязанность муниципалитетов, но что-то не видно особого рвения в этом направлении на местах. Что изменит повышение штрафов, если ими не штрафуют, непонятно.

Депутаты, пока обсуждали этот проект закона, перешли на философию - какими должны быть парковки в Пскове, Великих Луках и других городах области. Решили, что должны быть разные, но лучше платные. Во дворах все равно никогда всем желающим мест для парковки не хватит. Правда, Александр Котов веско отметил, что никогда в Пскове не появятся платных парковок, пока на них нет спроса. Посмотрите, призвал он, даже существующие платные стоянки в городе не заполнены. Если есть возможность парковаться, как и где захочется, зачем кому-то платить? В итоге газоны затаптывают так, что они уже ничем от проезжей части не отличаются.

В итоге большинством голосов, но повышение штрафов все же поддержали.

Сессия закончилась, законотворческий процесс – продолжается. В декабре нас ждет очередная сессия, чуть ли не самая важная в году. И хотелось бы закончить на мысли, что впереди нас ждет все самое интересное – работа согласительной комиссии, второе первое чтение, как бы это ни звучало, наконец, окончательное со всеми уточненными параметрами… Но, боюсь, что, несмотря на крайне тяжелые вводные, бюджетный процесс, как и в прошлом году в Псковской области окажется крайне пресным. Никаких тебе громких уходов с сессий, швыряний стаканами и прочей фронды.

Может быть, это и неплохо. Политический популизм на бюджетных проблемах, корни которых лежат по большей части за пределами региона, едва ли конструктивен. Опыт прошлых лет показывает, что это скорее вопрос чьих-то персональных шоу, а не попытки всерьез повлиять на бюджетную политику. С другой стороны, при существующем формальном подходе появляется ощущение какой-то обреченности и осознания, что на ключевые документы региона никто особо повлиять не может. Все уже решено…

Алексей Овчинников