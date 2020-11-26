Общество

Географический диктант напишут псковичи 29 ноября

Псковская область присоединится к просветительской акции «Всероссийский географический диктант». В воскресенье, 29 ноября, мероприятие в дистанционном формате будет проходить на базе ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В диктанте - 40 вопросов. Первая часть базового уровня состоит из 10 вопросов. Это так называемый «географический ликбез», составленный на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть включает в себя 30 вопросов на образное мышление, системную логику и эрудицию. В задания для диктанта могут входить вопросы, полученные от пользователей в рамках акции «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

Зарегистрироваться на псковской площадке можно по адресу электронной почты reg60@rgo.ru.

Диктант пройдет не только во всех субъектах Российской Федерации, но и зарубежных странах. В этом году количество пунктов проведения акции станет рекордным - около 6,4 тыс площадок. По традиции диктант будет проходить в вузах, школах, научных институтах, библиотеках. Пункты проведения акции организованы также на базе заповедников, музеев, мультимедийных исторических парков «Россия - моя история».

Присоединиться к международной просветительской акции можно будет очно, дистанционно или онлайн. Подать заявку на участие в просветительской акции может любой желающий, независимо от места жительства, пройдя регистрацию на официальном портале. Диктант смогут написать и маломобильные граждане, инвалиды по зрению. Все подробности и контактную информацию можно найти на официальном сайте диктанта dictant.rgo.ru.

Напомним, масштабная международная просветительская акция проходит традиционно с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета общества, президента Российской Федерации Владимира Путина с целью популяризации географических знаний.

Организатором географического диктанта выступает Русское географическое общество. Результаты теста станут известны 7 декабря.

Очно и дистанционно на всех площадках во всех странах акция начнется 29 ноября в 12.00 по местному времени. Доступ к онлайн-диктанту откроется на сайте акции dictant.rgo.ru в 14.00 по московскому времени. Написать его можно будет в течение недели, вплоть до 6 декабря.