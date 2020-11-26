Общество

Михаил Ведерников: Здравоохранение Псковской области работает на пределе возможностей

Губернатор Михаил Ведерников в интервью «Россия 24» 26 ноября рассказал об эпидемиологической ситуации в Псковской области, сложностях в здравоохранении и о действующих ограничительных мерах.

«Существенно динамика заболеваемости коронавирусом не изменилась. От недели к неделе прирастаем на 10%. На сегодня число заболевших в сутки колеблется от 170 до 180. Эти цифры нас настораживают, но они некритичны, - отметил губернатор. - Потому что в самом начале пандемии мы делали глубину тестов порядка 600 — 700 в сутки, сегодня 1200 — 1700, поэтому и число выявляемых случаев больше. Кроме того, добавились результаты тестов, сделанных в коммерческих лабораториях».

Система здравоохранения Псковской области, по его словам, работает на пределе возможностей. «Дефицит медкадров у нас почти 50%. Врачи и в штатном режиме работают за двоиих. Сегодня по скорой помощи и вызовам врачей на дом нагрузка возросла еще вдвое. Раньше выездные бригады принимали порядка 500 вызовов в сутки по области, а сегодня - до 900», - констатировал Михаил Ведерников.

Огромную помощь псковскому региону, по его словам, оказал президент Владимир Путин, дав Минобороны поручение построить два инфекционных корпуса. «Там находятся порядка 400 пациентов и это дает нам возможность помещать на стационар пациентов средней тяжести и тяжелых, а также тех, у кого есть предрасположенность к тяжелому развитию сценария», - заключил губернатор.

Также Михаил Ведевников поблагодарил правительство РФ и Минздрав за выделение Псковской области 23 млн рублей на лекарственное обеспечение. «Из 16 препаратов 6 есть в наличии, и уже 300 пациентов это лечение получают. В ближайшее время мы дозаключим контракты, и тем, кто находится на амбулаторном лечении будет доступен весь спектр лекарств от коронавируса» - отметил он.