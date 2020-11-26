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Общество

Команда «Кванториума» Пскова заняла второе место на всероссийском «РобоФесте»

26.11.2020 20:59|ПсковКомментариев: 0

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» заняла второе место на всероссийском технологическом фестивале «РобоФест-2020», который проходил в дистанционном формате. От ДТ «Кванториум Псков» выступили кванторианец Олег Михайлов, Владислав Павлов и наставник Станислав Литвинов. Они заняли призовое место в соревновании «Манипуляционные РТК».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториуме», перед командой ставилась задача удаленно подключиться к промышленному манипулятору, который находился в Москве, запустить на нем программу и выполнить четыре вида заданий.

«Это был один из самых сложных треков. Манипулятор, с которым мы работали, используется в мелких промышленных производствах, поэтому надо было обладать знаниями чуть выше базовых. Конкуренция была большая, а задания сложные», - рассказал воспитанник детского технопарка «Кванториум Псков» Олег Михайлов.

За второе место организаторы конкурса подарили призерам робототехнический контроллер. Команда приняла решение оставить его в стенах детского технопарка, чтобы в дальнейшем он использовался для обучения и работы над проектами.

«Ставилась достаточно нетривиальная задача, но мы хорошо справились», - отметил наставник команды Станислав Литвинов.

Добавим, XII всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» организует Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Теги: #робототехника #фестиваль #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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