Общество

Неравнодушных граждан просят поддержать восстановление храма в деревне Ремда

Неравнодушных граждан просят поддержать восстановление храма Николая Чудотворца в деревне Ремда Гдовского района. С таким призывом обратился настоятель Покровской церкви в деревне Кярово отец Сергий, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «Вконтакте».

Храм Николая Чудотворца встречает зиму в аварийном состоянии. Требуются срочные строительные работы, на которые просто нет денег. «Кресты падают, на треть кровля отсутствует», – сообщает отец Сергий.

Никольский храм возведен в Ремде в начале ХХ века по проекту Николая Никонова. Как и многие другие работы архитектора (например, Покровская церковь на Боровой или подворье Леушинского монастыря на улице Некрасова в Петербурге), ремдовский храм построен в «русском стиле», подражавшем церковной архитектуре XVII века. Псаломщиком ремдовского храма в 1930-е начинал служение один из самых почитаемых деятелей Русской православной церкви последнего столетия – «Талабский старец» Николай Гурьянов. Здесь он был арестован за свою веру и отправлен в ленинградскую тюрьму, а впоследствии – на долгий срок в концлагерь под Сыктывкаром.



«У реставраторов храма в Ремде нет спонсоров-олигархов, нет многомиллионных государственных грантов. Работы ведутся на народные пожертвования, а народу сейчас и выживать-то непросто. И все-таки. Не можете помочь пожертвованием – помогите распространением информации: сделайте репост, расскажите родным и знакомым», - призывает отец Сергий.

Номер его банковской карты в Сбербанке: 5336 6901 2940 5652 (получатель – Сергей Геннадьевич Олисов).