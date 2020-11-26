Общество

Минтранс рекомендовал уволить главу авиакомпании за полет в поддержку Дзюбы

Комиссия Росавиации провела расследование инцидента с самолетом авиакомпании «Победа», который изменил траекторию полета и нарисовал следом радара символ поддержки футболисту сборной России Артему Дзюбе.

Инцидент произошел 11 ноября, передает РБК. Капитан пассажирского самолета авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, пролетел по траектории, похожей на фаллический символ. После этого министерство транспорта начало расследование.

«Причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы (как было сообщено органам ОВД) маневрирований в горизонтальной плоскости при выполнении 11.11.2020 регулярного полета с 102 пассажирами на борту», — говорится в отчете, опубликованного в Telegram-канале Aviaincidents в четверг, 26 ноября.

Кроме того, в ходе расследования были обнаружены факты, которые могут указывать на «намеренные» действия руководства авиакомпании по включению в план полета 10 ноября «участка внетрассового полета и дезинформации ОВД о необходимости полета вне воздушных трасс (якобы для тренировки по сливу топлива) по траектории, схожей с траекторией полета, выполненного 11.11.2020».

В документе отмечается, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета. В связи с этим Минтранс обвинил руководство авиакомпании в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов и призвал рассмотреть вопрос о соответствии руководства занимаемым должностям.

8 ноября в интернете появилось интимное видео с Дзюбой. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди. В тот же день тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.