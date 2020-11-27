Общество

Биолог рассказала о проблеме с испытаниями вакцин от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что полноценные клинические испытания своих вакцин против COVID-19 смогут провести только пионеры разработки.

«Клинические испытания вакцин очень скоро станут крайне затруднены. Почему? Когда человек вступает в испытания, то подписывает контракт, что за ним в течение полугода будут вестись наблюдения. В правильных испытаниях должна быть экспериментальная группа и контрольная. Теперь представим, что люди пошли на испытания и попали в группу, которым дают плацебо. При этом начинается повальная вакцинация. Как себя будет чувствовать человек? Наверное, захочет выйти из испытаний и вакцинироваться, и это его право», - цитирует Баранову РИА Новости.

Кроме того, по словам профессора, во время массовой вакцинации в обществе растет процент людей с иммунитетом, то есть уровень заболеваемости снижается. «Как при этом оценить эффект от вакцины? Это крайне затруднительно. Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку», - считает Баранова.

Эксперт отметила, что, кроме России, США и Великобритании, о создании своих вакцин заявили Куба и Казахстан.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение «Вектору» на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, сообщал ранее президент РФ Владимир Путин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.