Общество

Опочанка задолжала ребенку алиментов на 594 тысячи рублей

Прокурор Опочецкого района утвердил обвинительный акт в отношении 41-летней жительницы Опочецкого района, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе дознания установлено, что на основании решения Опочецкого районного суда Псковской области обвиняемая обязана к уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка 2008 года рождения.

Добровольно алименты на содержание ребенка она не выплачивала, в связи с чем на основании постановления мирового судьи судебного участка №11 Опочецкого района от 12.11.2019 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком 72 часа.

После привлечения к административной ответственности должница алименты без уважительных причин не выплачивала, в результате чего за период с 26.11.2019 по 30.09.2020 у нее образовалась задолженность по алиментам в размере более 128 тысяч рублей, а общая сумма задолженности по алиментам составила более 594 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо лишение свободы на срок до одного года.