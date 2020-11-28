Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

195 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. С первых дней пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 12507 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Фото: Вадим Боченков
160 случаев инфицирования выявили государственные лаборатории, 35 – коммерческие. «В шести активных очагах новых "ковидбольных" не выявлено», - отметил глава региона.
За сутки выздоровели 67 пациентов, всего – 6668. Число летальных исходов остается неизменным – 72.
В регионе сделали 163 464 теста на COVID-19, за сутки – 1336.