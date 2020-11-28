Общество

Легкие зараженных коронавирусом пациентов поражает грибковая инфекция

К бактериальным осложнениям при коронавирусе добавились грибковые инфекции. Грибок находили у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, указано в статье, опубликованной международным коллективом исследователей.

Чаще всего вызванная микозом пневмония возникает на фоне снижения иммунитета и приема назначаемых при тяжелой форме COVID-19 препаратов - дексаметазона, тоцилизумаба и других.

Нередко грибковая инфекция идет дополнением к бактериальной: сначала у человека развиваются бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками, а уже следом присоединяются инвазивные микозы, пишет газета «Известия».

«Это уже стало известной проблемой для скоропомощных стационаров», - пояснил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

По его словам, во время всемирной эпидемии свиного гриппа также было показано, что у тяжелых больных вирусной инфекцией риск вторичного заражения инвазивными микозами увеличивается.