Общество

Почти 80% россиян, работающих в офисе, считают важным иметь собственное место

78% россиян, работающих в офисе, считают важным иметь собственное место. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, передает РИА Новости.

«Для большинства россиян, работающих в офисах, важно наличие индивидуального рабочего места (78%). Работать за любым свободным столом может лишь каждый пятый (19%)», - говорится в результатах исследования.

На наличии закрепленного места женщины настаивают больше мужчин (81% против 74%). По их словам, бухгалтеру или инженеру «невозможно работать» без личного места. В целом мужчины более лояльны к условиям труда: они могут работать за любым свободным местом в офисе (23%). Среди женщин такую точку зрения выразили 16%.

Для мужчин главным приоритетом в работе является размер заработка, а все остальное вторично. Большинство трудоустроенных россиян (71%) предпочитают работать удаленно, 7% хотят работать в коворкингах, причем большинство их них (9%) - молодежь до 24 лет. В других локациях хотели бы работать 7% опрошенных.