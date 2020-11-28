Общество

Псковские тепловые сети рассказали о сварщике в третьем поколении

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в рамках рубрики «История предприятия в лицах» рассказало о своем сотруднике - газоэлектросварщике Игоре Никитине, который работает на предприятии с 2005 года. Он является сварщиком в третьем поколении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

«Только вдумайтесь, три поколения сварщиков, и все, как один, настоящие самородки, - отметили в пресс-службе. - Игорь Юрьевич впервые попробовал заниматься сваркой уже в 7 лет, когда во время летних каникул помогал отцу на стройках. Это именно тот случай, когда не ты выбираешь профессию, а она выбирает тебя. Когда Игорь Юрьевич пришел в училище для получения профессии, то он уже и сам мог преподавать сварочное дело. Все были удивлены, когда увидели его филигранную работу».

Более 20 лет Игорь Никитин отработал на ТЭЦ в Мурманске, имеет допуски Национального агентства контроля сварки (НАКС) по сварочным работам, которые позволяют ему работать в России и за границей. «Такого рода специалистов можно пересчитать по пальцам», - подчеркнули в пресс-службе.

Игорь Никитин награжден грамотами предприятия, почетной грамотой администрации города Пскова и почетной грамотой комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.