Онлайн-конференция в честь 30-летия Союза женщин России пройдет 30 ноября

Онлайн-конференция в честь 30-летия Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» состоится 30 ноября в 11:00, пишет МИА «Россия сегодня».
В программе мероприятия – показ фильма «30 лет Союзу женщин России» об истории и развитии организации, а также презентация лучших социально ориентированных практик, реализованных региональными отделениями и женскими советами Союза за последнее десятилетие.
Участники пресс-конференции:
Отмечается, что за 30 лет своей деятельности Союз зарекомендовал себя как один из ведущих институтов гражданского общества, который своевременно реагирует на актуальные общественные вопросы, занимается защитой интересов семьи, материнства, отцовства и детства, реализует перспективные проекты, направленные на повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.