Общество

Онлайн-конференция в честь 30-летия Союза женщин России пройдет 30 ноября

Онлайн-конференция в честь 30-летия Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» состоится 30 ноября в 11:00, пишет МИА «Россия сегодня».

В программе мероприятия – показ фильма «30 лет Союзу женщин России» об истории и развитии организации, а также презентация лучших социально ориентированных практик, реализованных региональными отделениями и женскими советами Союза за последнее десятилетие.

Участники пресс-конференции:

председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова;

заместитель председателя Союза женщин России по Дальнему Востоку Жаккелина Орлова;

председатель Иркутского регионального отделения Союза женщин России Галина Терентьева;

председатель Курского регионального отделения Союза женщин России Галина Окорокова;

председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова;

председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита Уциева;

председатель Молодежного парламента Вологодской области, куратор Молодежной палаты Союза женщин России по Северо-Западному округу Антонина Федорова.

Отмечается, что за 30 лет своей деятельности Союз зарекомендовал себя как один из ведущих институтов гражданского общества, который своевременно реагирует на актуальные общественные вопросы, занимается защитой интересов семьи, материнства, отцовства и детства, реализует перспективные проекты, направленные на повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.