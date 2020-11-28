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Общество

В России растет количество участников конкурсного и олимпиадного движения

30.11.2020 13:45|ПсковКомментариев: 0

В России растет количество участников конкурсного и олимпиадного движения. Так, количество студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, принимающих участие в различных конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах, за последние пять лет возросло более чем в 4,5 раза. В 2019 году их количество превысило 20 тысяч человек.

 

 

При этом наиболее массовыми по числу участников являются: национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета», пишет «ФедералПресс».

На региональном уровне в этих конкурсах участвовали 13861 учащихся колледжей и техников, национальном - 3491, а на международном - 1000.

Отмечается, что соревнования в рамках WorldSkills приобретают особую значимость. Так, по данным мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году в чемпионатах регионального уровня приняли участие более 15 тысяч студентов, которые представляли 169 профессий и 369 специальностей среднего профессионального образования.

Самыми массовыми стали специальности: «Программирование в компьютерных системах» (629 участников), «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (612 участников), «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (448 участников), «Туризм» (415 участников), «Дошкольное образование» (335 участников).

Кроме того, среди рабочих профессий наибольшее представительство получили «Повар, кондитер» (404 участника), «Автомеханик» (154 участника), «Парикмахер» (130 участников), «Мастер общестроительных работ» (127 участников), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (118 участников).

Источник: Псковская Лента Новостей
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