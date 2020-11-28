Общество

Руководитель «Псковпассажиравтотранса» ушел на самоизоляцию

Руководитель «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев ушел на самоизоляцию, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области» со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Отмечается, что у супруги директора транспортного предприятия подтвердился коронавирус. Он как контактный самоизолировался на 14 дней согласно требованиям Роспотребнадзора.

«Впрочем, работу директора это не отменяет – Юрий Киргинцев будет руководить предприятием и решать все вопросы удаленно», - добавили авторы канала.