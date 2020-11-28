Общество

Рособрнадзор не собирается сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ

Рособрнадзор не собирается ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», - пояснили в пресс-службе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе заявил, что число сдаваемых предметов в рамках ОГЭ для 9-х классов может быть сокращено с четырех до трех - два обязательных, один по выбору. Такая мера обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ. При этом отменять экзамены для 9-х классов пока не планируется, уточнил он.