Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский показатель

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области, как и на прошлой неделе, превышает общероссийский показатель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 30 ноября в регионе показатель заболеваемости составляет 1 925,7 человека на 100 тысяч населения, тогда как общероссийский - 1 563,4 человека на 100 тысяч населения. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель равен 2 056,5 (1 758,1).

Также превышают общероссийский показатель Архангельская область (2 797,3), Республика Коми (2 522,3), Республика Карелия (2 418,9), Санкт-Петербург (2 368,1) и Новгородская область (1 939,0).

Мурманская область занимает первую строчку в СЗФО по данному показателю и пятую по РФ - 3 628,8. На первом месте по России - Республика Алтай (5 184,5), на втором - Ямало-Ненецкий АО (4 902,9), на третьем - Республика Калмыкия (4 214,6), на четвертом - Магаданская область (3 924,6).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий АО (1 489,8), Калининградская область (1 157,7), Вологодская область (1 031,6) и Ленинградская область (940,1).