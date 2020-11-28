Общество

Более 4 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в Псковской области с начала года

Более 4 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в Псковской области с начала года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

С 1 января 2020 года материнский капитал могут получить семьи с одним ребенком. На сегодняшний день сертификат за первенца получили более 1500 семей в регионе. 73% владельцев частично или полностью распорядились средствами сертификата. Благодаря маткапиталу жилищные условия улучшили 26,6 тысяч псковских семей. Более 4,6 тысяч направили капитал на обучение детей.

Сертификаты на материнский капитал оформляются Пенсионным фондом в проактивном (беззаявительном) режиме. Некоторые псковские семьи получили сертификаты на портале госуслуг, не обращаясь в Пенсионный фонд. СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, также оформляется в проактивном режиме. Пенсионный фонд самостоятельно направляет номер в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

С 2020 года упрощен порядок направления материнского капитала на обучение. От родителей потребуется только заявление о распоряжении материнским капиталом, которое можно подать через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР (pfr. gov.ru).

Материнский капитал в 2020 году составил 466 617 рублей, а для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал составит 616 617 рублей. За каждого последующего ребенка капитал увеличивается на 150 тысяч рублей.

1 января 2021 года будет проиндексирован материнский капитал на первого и второго ребенка. Сумма вырастет на 3,7% и составит 483 882 рубля (на первого) и 639 432 (на второго ребенка).

Программа поддержки семей действует до 2026 года, то есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Напомним, программа материнского капитала является одной из действенных мер поддержки семей с детьми. Программа реализуется с 2007 года. С этого времени в Псковской области выдано более 42 тысяч сертификатов на материнский капитал.