Общество

Органы опеки лишатся полномочий по обеспечению сирот жильем

Обеспечивать детей-сирот жильем в России станут органы, занимающиеся строительством, а не опеки. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Фактически уже состоявшееся решение правительства - с органов опеки и попечительства будут сняты полномочия по обеспечению жильем детей-сирот, они (данные полномочия) будут переданы в профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством», - сказала Татьяна Голикова.

В настоящее время, как правило, именно органы опеки и попечительства уполномочены включать ребенка в список на предоставление жилого помещения, пишет «Интерфакс». Однако каждый регион решает этот вопрос по своему усмотрению. В некоторых субъектах РФ полномочия по формированию и ведению списка возложены на органы опеки, а по обеспечению жилыми помещениями - на органы исполнительной власти в сфере строительства.

Смотрите также Обещанного три года ждут

Татьяна Голикова сообщила, что за 15 лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в РФ более чем в 4 раза. По словам вице-премьера, несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, «количество детей-сирот еще остается до нашей страны достаточно высоким».

«По оперативным данным, в регионах за 9 месяцев 2020 года выявлено 30,6 тыс. таких детей. Это, конечно меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года, но, тем не менее, мы не должны на этом успокаиваться», - добавила Татьяна Голикова.