Общество

«Эхо Москвы» в Пскове и ПЛН возглавили рейтинг самых цитируемых СМИ региона

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ЭПИ «Псковская Лента Новостей» возглавили рейтинг самых цитируемых СМИ Псковской области за III квартал 2020 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Возглавила ТОП-10 самых цитируемых СМИ радиостанция «Эхо Москвы в Пскове, поднявшись за три месяца на одну позицию (индекс цитируемости - 153,16).

На второй строчке рейтинга — Псковская Лента Новостей (индекс цитируемости — 93,11, +1 позиция). Третье место в рейтинге заняло Псковское агентство информации с индексом цитируемости 22,55. За квартал данное СМИ потеряло две позиции.

В медиарейтинг вошли СМИ Псковской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Напомним, что индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.