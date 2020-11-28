Общество

Псковичи смогут принять участие во Всероссийском правовом диктанте 3 декабря

IV Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет с 3 по 10 декабря 2020 года в онлайн-режиме. Принять участие в диктанте сможет любой желающий гражданин достигший 14 лет на сайте юрдиктант.рф. По завершению теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также сможет узнать свои ошибкам, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Ассоциации юристов».

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Напомним, первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018-м - 165 тысяч человек, в 2019 году - 223 тысячи человек, включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта выступила Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В Псковской области координировать проведение диктанта будет региональное отделение «Ассоциации юристов», по вопросам участия можно обратиться по телефонам 8-953-235-67 67; 8-8112-29-10-92.