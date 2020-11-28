Общество

Мониторинг лекарств в аптеках продолжается в Псковской области

Депутаты Великолукской городской Думы фракции «Единая Россия» провели рейд по аптекам города в рамках партийного проекта «Народный контроль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Основной целью рейда стал мониторинг доступности противовирусных препаратов «Азитромицин», «Ингавирин», «Гриппферон», «Аквалор» и его аналогов, витаминных комплексов «C», «D» и жаропонижающих средств. Участники рейда также уточняли наличие препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции - «Арепливир».

Депутаты посетили четыре аптечные сети: «Максавит», МП «Фармация», «Будь здоров» и «Калина Фарм». Проверка показала, что со стороны населения города спрос на противовирусные препараты достаточно высок, отметили в пресс-службе.

«Некоторых наименований в наличии не было, однако все аптеки работают для того, чтобы обеспечить великолучан наиболее востребованными лекарствами. Тем более, сейчас такой гриппозный сезон, и жители все больше требуют определенные препараты. Возможно, аптекам стоит по мере возможностей заказывать их в большем объеме», – сказала депутат городской Думы Татьяна Ефимова.

Рейд показал, что во всех аптеках цены на противовирусные препараты примерно одинаковые. Везде есть в наличии перчатки, одноразовые и многоразовые маски по приемлемой стоимости. Лекарственные средства для лечения COVID-19 в аптеках города отсутствуют.

Активисты Усвятского местного отделения партии провели мониторинг лекарств и средств индивидуальной защиты в двух аптеках поселка.

В ходе проверки выяснилось, что проблем с наличием медицинских масок, перчаток и санитайзеров нет. В обеих аптеках имеются обезболивающие, противовирусные и противовоспалительные препараты, антибиотики.

Глава городского поселения «Усвяты» Мария Феденкова и депутат Собрания депутатов сельского поселения «Усвятская волость» Анна Марченко рассказали, что рост заболеваемости вызвал высокий спрос на данные лекарственные препараты, имеется дефицит парацетамола. Сотрудники аптек стараются устранить возникающий дефицит, поставки медикаментов проводятся регулярно.

Рейд по аптекам провели также народные контролеры Пыталово. Мониторинг пыталовских партийцев показал, что лекарственные препараты и средства индивидуальный защиты в аптеках города имеются. Есть проблемы с наличием препарата «Арбидол», он пользуется спросом и быстро заканчивается. С каждым днем увеличивается спрос на противовирусные и антибиотики. Лекарств против коронавирусной инфекции в продаже нет, но их можно заказать.

Мониторинг цен на лекарственные товары будет продолжен. «Вопрос доступности медицинских препаратов является приоритетным для "Единой России" и находится на постоянном контроле», – отмечал ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.