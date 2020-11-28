Общество

На 17-летнего псковича завели еще одно дело по факту незаконного приобретения наркотиков

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении подростка по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере)

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области, из материалов уголовного дела следует, что 3 октября обвиняемый был задержан в Пскове с наркотическим средством в крупном размере. Подросток рассказал, что купил наркотик через интернет посредством закладки для дальнейшего личного потребления.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.