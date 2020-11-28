Общество

Более 30 кг продуктов передал псковский ОНФ на горячее питание нуждающихся

Волонтеры регионального штаба акции #МыВместе в Псковской области, активисты Общероссийского народного фронта, помогли организовать горячее питание для жителей Пскова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из продуктов, собранных в ходе акции ОНФ «Тележка добра», добровольцы программы «Пища для жизни» готовят для нуждающихся горячие обеды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, совместно с благотворительной организацией «Дорога добра» общественники установили «тележки добра» в магазинах одной из торговых сетей. За неделю с помощью неравнодушных псковичей удалось собрать более 30 кг продуктов. Из них добровольцы в рамках программы «Пища для жизни» готовят для нуждающихся комплексный обед: первое и второе, компот и выпечку.

«Те, кто сюда приходят, – это люди, кому эта помощь необходима. Воспользоваться ею может любой человек. В первую очередь, это малоимущие и многодетные семьи, пенсионеры, бездомные», – рассказал председатель совета общественной организации «Дорога добра» Сергей Васьков.

Такая помощь доступна жителям Пскова три раза в неделю.

«Общероссийский народный фронт совместно с активистами организовал работу в сетях магазинов в рамках акции «Тележка добра». Часть собранных продуктов мы передаем в эту организацию, чтобы обеспечить горячим питанием самых незащищенных людей. Сама организация, которая уже несколько лет оказывает такую помощь нуждающимся, оказалась в ситуации, когда им самим нужны помощь и поддержка. Мы с радостью откликнулись и уже работаем вместе», – отметил участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

В перспективе планируется расширить масштабы акции и организовать горячее питание для нуждающихся не только в Пскове, но и в районах Псковской области. Представители Народного фронта уже начали работать над этим. В ближайшее время горячее питание будет доступно жителям Палкинского района.