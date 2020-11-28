Общество

В управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков

Дети сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в конкурсе рисунков, посвященном Дню матери. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, на суд жюри было представлено более 20 работ, выполненных акварелью, гуашью, фломастером и карандашом.

По результатам конкурса в возрастной категории до 11 лет победителем стала Милана Бушменкова, второе место заняла Валерия Утрецкая, а третье место получила Алиса Жукова.

В возрастной категории 12-18 лет первое место заняла Дарья Аликина, второе — Полина Ионина, третье – Василий Воробьев.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность. Победителям переданы грамоты и сладкие подарки.