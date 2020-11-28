Общество

Гуцан поручил организовать в регионах СЗФО оперативный мониторинг работы медучреждений и колл-центров

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан поручил главных федеральным инспекторам обеспечить оперативный мониторинг работы медицинских учреждений и лабораторий, проводящих анализ тестов на наличие коронавируса, соблюдения ими установленных сроков проведения исследований и максимального сокращения доведения их результатов до тестируемых. Такое поручение он дал сегодня, 30 ноября, на оперативном совещании по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах Северо-Запада России. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

Центральной темой стала санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в регионах федерального округа. В частности, подробно обсуждалась эффективность проведения тестирования на наличие COVID-19 с точки зрения профилактики его передачи окружающим.

Серьезное внимание было уделено также работе колл-центров, обеспечивающих взаимодействие медучреждений с больными новой коронавирусной инфекцией. Полномочный представитель поставил задачу внимательно следить за временными параметрами дозвона до оператора и обратной реакции на звонок, в необходимых случаях принимать меры по расширению количества операторов, в том числе из числа волонтеров.

На совещании также поднимались вопросы прохождения новогодних и рождественских праздников в условиях эпидемиологических ограничений. Александр Гуцан поручил главным федеральным инспекторам провести совещания с руководителями правоохранительных органов в регионах по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности в период праздников.

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Также полномочный представитель обратил внимание на необходимость декорирования общественных пространств, транспортных магистралей, как основного средства создания праздничной атмосферы в условиях ограничений на проведение массовых мероприятий.