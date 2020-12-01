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Общество

Вирус атакует: личные истории псковичей

02.12.2020 10:00|ПсковКомментариев: 5

Еще полгода назад мы говорили друг другу: «Где коронавирус? Кто его видел? Ни у кого из круга моих знакомых нет никого, кто бы получил такой диагноз». Сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот. За примерами далеко ходить не надо: у одних близкий родственник получил диагноз COVID-19, у других - друзья. Есть и те, кто заболел сам, или сидит со справкой об ОРВИ, но чувствует по симптоматике: она самая, корона! Те, кто стал жертвой эпидемии, есть и среди наших коллег-журналистов.

У каждого свой опыт борьбы с инфекцией, но во всех рассказах, очевидно, находится что-то общее: в той или иной степени псковичи сталкиваются со сложностями. Причины их разные, дать им оценку, наверное, еще предстоит. Но, возможно, некоторые истории из личного опыта, которыми согласились поделиться с Псковской Лентой Новостей жители города, помогут нашим читателям понять, что же делать, услышав слова врачей: «У вас положительный результат на COVID».

В режиме ожидания

Чаще всего псковичи сейчас жалуются на долгое ожидание врача и невозможность дозвониться до поликлиники. Как было в золотые доковидные времена? Набираешь регистратуру, вызываешь врача на дом, он приезжает в тот же день, спрашивает: «Как живете, как животик?» - выписывает больничный, дает рецепт, направления на анализы в случае необходимости и сразу назначает день, когда вам надо прийти на прием. Вы приходите, и по состоянию здоровья вас либо выписывают, либо оставляют еще на три-четыре дня.

Сейчас все сложно. Вызывая врача, вы не можете быть уверены, что он придет в тот же день. И дело здесь не в лени или наплевательском отношении к работе. Медики перегружены: например, на прошлой неделе губернатором была озвучена информация о том, что в Псковскую городскую поликлинику 24 ноября поступило 800 вызовов врачей на дом. Медики ходят по домам до 10-11 часов вечера.

Когда врач пришел, скорее всего, он быстро осмотрит вас, спросит о температуре, измерит уровень кислорода в крови, уточнит, какой больничный вам нужен - бумажный или электронный, и выпишет необходимые рецепты. Кроме того, он даст вам номер телефона, по которому вам придется дозвониться в промежуток между 16.00 и 18.00 и записаться на ту дату, которую вам назвал врач. Да, дозвониться сложно. Да, набирать номер придется не пять и даже не десять раз. В соцсетях уже появились скрины экранов, на которых видно, что люди дозваниваются на запись с стопиццотого раза. Но дозваниваются. На худой конец кто-нибудь из родных может сходить в поликлинику и записать вас на следующий прием непосредственно в регистратуре.

«Я ходил сегодня в поликлинику на Коммунальной сдавать кровь, - рассказывает Петр. - Обратил внимание, что в журнале, куда медсестры записывают желающих попасть на прием, было 97 человек. Это в районе 10.30 утра. При этом записывают не на завтра и даже не на послезавтра. Люди из сегодняшнего списка попадут ко врачу только спустя четыре дня».

Придя в поликлинику, будьте готовы к тому, что вам придется ждать приема. Кому-то повезет, и его примут в назначенное время с разницей  плюс-минус 15 минут. А вот Михаилу, моему знакомому, пришлось сидеть в очереди (с температурой!) больше четырех часов. Самое интересное, что уже после этого визита ему сообщили о том, что его анализ на COVID дал положительный результат…

 «В принципе, у меня с самого начала было предположение, что это корона, - признается он. - Какой еще может быть диагноз, когда все кругом болеют? А тут высокая температура, ломота, слабость. Но обоняние не пропадало. На этой неделе будут повторно брать тест и принимать решение о выписке. Теперь достаточно один раз получить отрицательный тест, чтобы тебя выписали».

Вся семья Михаила сейчас сидит на изоляции. Бесплатные тесты, как полагается, сделали также его жене и детям. Супруге пришел положительный ответ, результатов по детям пока ждут, тем не менее они не ходят в школу - сидят на дистанционке. «Здравоохранение сработало нормально, - считает мужчина. - Все мы знаем, в каких условиях они сейчас работают: дефицит кадров, высокая нагрузка. Тем не менее ко мне приходили доктора, брали тесты. А ведь сейчас пик заболеваемости, в день под двести заболевших в Пскове, попробуй всех обойди».

48 часов

Осматривая вас, врач наверняка спросит, чувствуете ли вы запахи. Если ваше обоняние вас не оставило, то, скорее всего, вам поставят диагноз ОРВИ. Направление на бесплатный мазок по COVID дают не всем, преимущество - у людей из группы риска. Это люди старше 60 лет, те, кто вернулся из-за границы, псковичи с хроническими заболеваниями и контактные члены семей.

В настоящее время срок выдачи результатов тестов на коронавирус должен составлять не больше 48 часов. Соответствующее постановление Роспотребнадзора  вступило в силу 21 ноября. Однако на практике идеал пока не всегда достижим. Вот пример:  житель Псковского района Василий ждет результатов около двух недель. Сначала заболела коронавирусом его супруга - скорее всего, подхватила инфекцию от коллеги по работе, которая сочла своим долгом прийти на работу с температурой и не чувствуя запахов. Жена сдала тест и на следующий день получила положительный результат на руки. Семья с трудом дозвонилась до районной поликлиники, чтобы вызвать врача на дом. «Ох уж эти коммерческие лаборатории», - запричитала было регистратор, но заявку приняла. На тот момент у женщины уже появилась температура, проблемы с дыханием, боли в области лопаток.

Врач приехал, выписал арбидол со словами «он все поборет» и гриппферон. Василий уговорил врача дать направление на мазок не только для жены, но и для него самого и маленькой дочери. Известно, что перед забором пробы нельзя четыре часа есть, пить и чистить зубы. Выяснить, во сколько к вам приедут люди в химзащите, невозможно. Решили встать с утра пораньше, позавтракать - а дальше уже потерпеть. Но бригада приехала в другой день, негаданно-нежданно, аккурат после того, как семья пообедала. Да и анализы, как сказала жена Василия, делали «не так». В платной клинике у нее взяли мазок из горла и носа, здесь - только из горла. К тому же медики с порога оптимистично заявили, что «ковид - полная ерунда, если он и существует, то только в головах».

Кстати, арбидол решили не покупать. Лечатся чаем с имбирем и лимоном. Жаропонижающих тоже не принимали: температуру выше 38,3 сбивать не видят смысла. «Завтра будет две недели, как мы сидим и ждем результаты анализов, - говорит Василий. - До поликлиники не дозвониться. Мне интересно, сколько времени вирус живет на этой палочке? Те зависшие 600 тестов в лабораториях, о которых говорил губернатор, - нет ли и наших среди них? Я не знаю, что мне сейчас делать. По идее, надо идти в поликлинику на выписку, мне сказали, что больничный оформят задним числом. Но чтобы идти, надо иметь результаты теста, а у меня их нет».

На работе посоветовали оформить больничный в электронной форме, удаленно. Но сделать это не удалось: чтобы все оформить, надо идти к врачу в поликлинику и ставить печать.

Дефицит

Фото: caricatura.ru

Тяжелее всего, конечно, приходится пожилым людям. Хорошо, если рядом с ними есть близкие, но у многих дети и внуки давно переехали в столицу и не могут помочь своим старикам тогда, когда помощь требуется здесь и сейчас.

Как быть, например, если пожилые родители попали в больницу? Москвич Сергей ежедневно созванивался с врачами, получая отчеты о состоянии здоровья матери и отца. Медики не могли дать никаких гарантий: возраст - не лучший союзник для тех, кто болен коронавирусом. До поры до времени медицина справлялась, но в один прекрасный день Сергей услышал слова о том, что в больнице попросту нет лекарств - ни коагулянтов, ни препаратов против COVIDа. Друзья прошли по аптекам - та же история.

«Эта проблема существует, - говорит он. - Да, меры предпринимаются, я слышал, что сейчас выделены средства на покупку лекарственных средств. Я выкупил все необходимое в Москве и срочно рванул в Псков. Вовремя».

Возмущение вызывает и рассказ, услышанный нами от родственников 80-летнего псковича, малолетнего узника фашистского концлагеря в Печорах. «Поднялась температура, он перестал чувствовать запахи. Конечно, мы сразу вызвали врача. Через несколько часов тот пришел и рекомендовал звонить в скорую, - рассказывает родственница. - Спустя несколько часов приехала бригада, его забрали в больницу. Нас в машину не пустили - сказали, что там и без нас хватает «наблюдателей».

В 16.00 пожилого человека увезли из дома, а в больнице он оказался только в 21.00. Там ему сделали КТ, которое показало небольшое поражение легких - «всего 10%». Мужчину отправили домой. Спасибо хоть не пешком - медперсонал вызвал такси.

Суббота начинается в понедельник

Иногда близкие при всем своем желании не могут помочь пожилым родственникам - не спасают ни деньги, ни знакомства.

Мама Александра находится в группе риска по двум показателям: ей за 60 лет и у нее есть аутоиммунное заболевание (ее иммунная система работает неправильно, она воспринимает ткани собственного организма как чужеродные). Когда женщина заболела, ничего плохого не заподозрили - осень, простуда, бывает. Тем более температура была невысокой - 38.2. Думали, что за выходные отлежится. Но в понедельник все же решили вызвать врача. «С грехом пополам дозвонились, - делится Александр. - Но врач так и не пришел. Во вторник дозвониться до поликлиники уже было просто невозможно. Я обратился в комитет по здравоохранению с вопросом. Мне ответили, что врач, возможно, придет во вторник, но лучше ориентироваться на среду».

Врач к маме все же пришел в тот же день. Практически не глядя поставил ОРВИ, не назначив ни мазок, ни анализы, выписал антибиотики и противовирусное. Услышав насчет аутоиммунного заболевания, вспылил и посоветовал следовать назначениям. Женщина позвонила начальнику, чтобы предупредить о больничном. Выслушав ее историю, руководитель настоял на том, чтобы был сдан мазок на COVID. В пятницу были готовы результаты: тест показал положительную реакцию (на минутку: пожилой человек уже неделю находится без лечения!). В поликлинике сказали, что в пятницу приедет врач, который назначит лечение. Как вы думаете, он приехал? В субботу с утра втроем стали набирать «горячую линию» по коронавирусу. Как вы думаете, получилось дозвониться?

«В воскресенье мы приняли решение делать КТ, - продолжает Александр. - Выяснилось, что у мамы двусторонняя пневмония легкой степени. Терапевт этого «не услышал». У мамы случилась истерика - все воскресенье, когда широко отмечался День матери, она ревела. Я написал в комитет по здравоохранению. Пообещали, что сегодня, в понедельник, придут врачи. Но предупредили, что бесплатные лекарства от ковида нам не дадут - придется покупать самим».

Наш собеседник вспоминает, что сам по лету переболел каким-то непонятным ОРВИ. Симптомы были очень похожи на те, что сейчас чувствует его мама: относительно невысокая температура с частыми скачками, ломота, ощущение разбитости, покрасневшее горло. Кто знает, точно ли это была обычная инфекция? Бесплатные тесты ведь делаются не всем. Причем, как показала эта история, даже в случае попадания человека в группу риска, он не может рассчитывать на проведение квалифицированного исследования.

«Наше здравоохранение хромает на обе ноги, - делает вывод Александр. - Нам говорят не заниматься самолечением. А чем еще нам заниматься в ожидании врача, который придет вчера? Пришлось поверить в то, что мы никому не нужны и никому ни до кого нет дела».

Регламенты не выработаны и в части решений по контактному кругу инфицированных коронавирусом. Как законопослушный гражданин, Александр поинтересовался, надо ли ему уходить на самоизоляцию. Ему запретили ходить на работу, а на вопрос о справке посоветовали обратиться к врачу, который придет к его маме. Мол, он даст ему больничный. А может, и не даст. А может, вообще не придет в положенный день. Затмение, как никак, на дворе. Лунное.

***

По мнению экспертов, Псковская область находится в числе регионов, которые выйдут на плато по COVID-19 позднее всех. Согласно прогнозу Центра экономических исследований, спад заболеваемости почти во всех регионах начался в конце ноября. Между тем, псковская статистика каждый день преподносит все новые и новые рекорды. Сегодня +199.

Псковичи, столкнувшиеся с коронавирусом, советуют сейчас быть в хорошем смысле эгоистами: внимательнее относиться к своему здоровью, не геройствовать и не рисковать здоровьем окружающих (например, ехать к бабушке в деревню точно не надо). А главное - помните о симптомах: если у вас поднялась температура и пропало обоняние - скорее всего, вам стоит задуматься о сдаче анализа на COVID и, конечно же, проконсультироваться с врачом.

Елена Никитина

Теги: #ОРВИ #здравоохранение #поликлиника #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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