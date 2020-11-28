Общество

Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» примерили образ Снегурочек

Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» примерили образ Снегурочек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, у всех он получился разным - стеснительным, раскованным, напористым или обычным. Помогали в фотосессии финалисткам главного конкурса красоты настоящий Дедушка Мороз и нарядная зимняя красавица - Елочка.

Анна Игнатьева

Арина Григорьева

Дарья Колинко

Мария Михайлова

Надежда Ваньковская

Снежана Максимова

Татьяна Спиридонова

Юлия Яковлева

Юлия Вязовская

Напомним, финальное шоу конкурса красоты «Мисс Псков 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» состоится 6 декабря в онлайн-формате и будет транслироваться из отреставрированного и обновленного особняка Лавриновского.

Площадка для просмотра – наша группа конкурса «Мисс Псков» «ВКонтакте», а также телеканал «Первый Псковский». Начало трансляции в 16.00. Трансляцию также можно будет увидеть в группах ПЛН и ЦДИ.

Для фотосессии были приготовлены специальные образы и прически команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Визажисты проекта:

Евгения Калью

Ольга Журавлева

Анастасия Ламкова



Мастера по прическам проекта:

Юлия Яковлева

Екатерина Дружинина

Анастасия Лямина



Фотограф проекта - Ирина Большакова.