Общество

Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина

Недельного карантина и ПЦР-тестирования может быть достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, считает группа ученых из США, Австралии и Канады. Сдавать анализ дважды они тоже не видят смысла: разница между результатами близка к статистической погрешности.

С помощью математического моделирования ученые просчитали, насколько вероятна передача вируса в зависимости от продолжительности карантина и причин изоляции - контакта с инфицированным либо всеобщих ограничительных мер. Также в исследовании рассмотрено три варианта проведения тестирования: тест перед началом карантина, тест по завершении карантина и двойное тестирование вначале и в конце карантина, пишет газета «Известия».

В основу расчетов легли результаты четырех тысяч ПЦР-тестирований среди персонала морских нефтяных платформ.

Даже если изолировать каждого заболевшего немедленно после возникновения симптомов, это не остановит эпидемию, пришли к выводу ученые. Трехдневный карантин после появления симптомов снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции до 25%, а после восьмидневной изоляции шансы заразить других - 5 из 100, также рассчитали они. Эффективность карантина для предотвращения дальнейшего заражения можно значительно увеличить благодаря тестированию, уверены специалисты.

Недельный карантин с любым из двух подходов к тестированию дает такую же или меньшую вероятность дальнейшей передачи инфекции, как и двухнедельная изоляция без дополнительной диагностики, говорится в исследовании.