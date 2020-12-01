Общество

Новогодние украшения стали чаще выставлять на продажу в Сети

Сервис размещения объявлений «Авито» оценил стоимость покупки и украшения новогодней елки в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По подсчетам сервиса, покупка живой ели и декора к ней может обойтись примерно в 3350 рублей. В случае с искусственной елкой траты могут составить примерно 4550 рублей. Средняя цена одной живой елки в этом году составила примерно 300 рублей, а искусственной — 1500 рублей, посчитали в компании. При этом первые подешевели на 14%, а вторые — подорожали на 16%.

Кроме того, пользователи сервиса стали чаще выставлять на продажу новогодние украшения. По сравнению с прошлым годом, гирлянд предлагается в два раза больше, мишуры — на 62%, а елочных игрушек — на 40%. Их средняя стоимость составляет 650, 500 и 400 рублей соответственно.