Губернаторов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, поскольку эту инициативу поддерживает более 85% граждан, сообщает РИА Новости.
«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря - выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», - говорится в обращении.
В прошлом году, как напомнил Хамзаев в письме губернаторам, инициативу поддержали более 15%, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области.
«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми.
На сегодняшний день инициатива "31 декабря – выходной день" активно обсуждается, и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью», - подчеркнул Хамзаев в письме.
В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года, будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим: ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным.