Общество

Приют для бездомных животных предлагают создать в Смуравьево-2

Два опроса жителей поселка Смуравьево-2 Гдовского района будут проведены в ближайшее время. Такое решение накануне приняли депутаты Добручинской волости, сообщил в соцсетях депутат Константин Горожанко.

Программа сессии местного Собрания изначально включала принятие корректировки бюджета этого года и поправки в устав волости. Также по предложению Константина Горожанко были рассмотрены три дополнительных вопроса, касающиеся жизни поселка Смуравьево-2.

В частности, единогласно решено составить обращение к председателю областного комитета по транспорту Борису Елкину с просьбой внести в реестр Минтранса России остановочный пункт в Любимце. Это необходимо, чтобы возрожденный автобусный маршрут Сланцы – Гдов через Смуравьево-2, за обслуживание которого взялся сланцевский перевозчик, мог работать в полном соответствии с требованиями законодательства. Пока что на маршруте используется временная правовая схема, которая не может гарантировать стабильность перевозок в будущем, пояснил депутат.



Также на заседании принято решение провести исследование кадрового потенциала поселка Смуравьево-2. Партнером муниципалитета в этом проекте выступит петербургское социологическое бюро «Экспертиза», а цель этой затеи – поиск и предложение рабочих мест для жителей бывшего военного гарнизона. Первый этап исследования – опрос методом анкетирования – пройдет в поселке в декабре-январе, ответственным за него депутаты назначили Константина Горожанко.



Кроме того, депутаты обсудили проблему с бездомными псами в Любимце. Стаи бродячих собак не только пугают, но и нападают на людей. Собрание решило с помощью опроса выяснить мнение жителей о создании в поселке приюта для животных. Гдовский приют «Вторая жизнь» и так постоянно переполнен, смуравьевских животных в него не поселить. Для организации собачьего дома в Любимце есть уже немало: хозяйка гдовского приюта готова консультировать и опекать будущий приют в Любимце, а также отвозить местных собак на стерилизацию. Гдовский ветеринар готов помогать с вакцинацией и лечением. Есть люди, которые готовы помочь с материалами для обустройства собачьего быта и с кормом.

Принципиален вопрос, согласится ли большинство жителей Любимца с тем, что где-то по соседству с ними расположится собачий приют. Поэтому решено провести по этому поводу опрос.