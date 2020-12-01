Общество

Псковские десантники написали «Географический диктант»

Псковские десантники и ветераны приняли участие в просветительской акции «Географический диктант». Как сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, 29 ноября личный состав Псковского соединения ВДВ совместно с ветеранами соединения и гражданским персоналом приняли участие в просветительской акции «Географический диктант».

В воинских частях соединения были развернуты 3 площадки для написания диктанта, заранее подготовленных с учетом профилактических мер, помещения продезинфицированы, участникам предоставляли средства индивидуальной защиты.

Участие в просветительской акции приняли более 1000 человек.

Русское географическое общество специально для участников диктанта подготовило видео вопросы от известных людей.

Псковское соединение ВДВ принимает участие в акции в 6 раз.