Общество

Жителя Печор будут судить за госизмену

Житель города Печоры Сергей Лыхмус 1981 года рождения предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Соответствующую информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в Псковском областном суде.

Судебное заседание состоится 4 декабря в 10:00 в стенах областного суда. Судьей выступит заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов.

Подробности дела не разглашаются. Ранее СМИ сообщали о том, что Сергей Лыхмус имеет двойное гражданство - России и Эстонии.

Согласно информации, размещенной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, в августе 2019 года Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании в отношении Сергея Лыхмуса меры пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.

В настоящее время Сергей Лыхмус содержится в следственном изоляторе №1 города Пскова.

Санкция инкриминируемой Сергею Лыхмусу статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.