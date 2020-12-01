Автор текста о доступной городской среде стал «Почетным корреспондентом ПЛН»

Редакция Псковской Ленты Новостей подвела итоги конкурса «Стань почетным корреспондентом ПЛН!». Из 32 заявок, отправленных читателями, экспертным жюри из состава редакции был определен победитель. Им стала Мария Егорова с текстом на тему доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Редакция благодарит всех участников за активность и интересные инфоповоды и поздравляет победителя, который получает заслуженный приз – планшет.
На победу влияла не только уникальность материала и количество его просмотров, но и отсутствие речевых, орфографических и пунктуационных ошибок.
Все читатели ПЛН могут принять участие и в других конкурсах. Например, с 1 по 25 декабря проходит конкурс оригинальных поздравления для ПЛН. Присылайте свои поздравления, пожелания - рисунки, открытки, фото- или видеоподарки, делитесь положительными эмоциями. Приз за самое оригинальное и креативное поздравление - смарт-часы.
Также уже стартовал конкурс «20 героев Псковщины». Напишите на адрес редакции ПЛН историю о человеке - псковиче, который совершил, по вашему мнению, выдающийся, смелый, быть может, героический поступок. Это могут быть истории ваших друзей, знакомых, соседей, просто известных вам людей. Для связи редакции с героем вашей истории обязательно оставляйте его контакты. Ваши истории присылайте на редакционную почту: redaktor@pln-pskov.ru до 20 декабря.
Затем в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте» будет проведено народное голосование, по итогам которого 15 января 2021 года определят 20 победителей. В торжественной обстановке от имени ПЛН им будут вручены дипломы. Сюжеты и интервью с победителями будут опубликованы на интернет-портале Псковской Ленты Новостей.