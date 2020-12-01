Общество

Александр Козловский: Главная задача партии с первых дней ее работы - помощь людям

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил единомышленников с днем рождения партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии, главной задачей «Единой России» Александр Козловский назвал помощь людям.

«Дорогие однопартийцы и сторонники нашей партии! Сегодня исполняется 19 лет с момента образования "Единой России". Главная задача партии с первых дней ее работы - помощь людям, реализация инициатив, направленных на повышение качества их жизни. В этом году в условиях пандемии коронавируса партия в очередной раз доказала, что она может в кратчайшие сроки мобилизоваться и реализовать накопленный потенциал», - отметил он.

Александр Козловский напомнил, что на базе общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по всей стране этой весной были созданы волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. «Псковский региональный волонтерский центр "Единой России" с весны этого года и по настоящее время проводит большую работу помощи нуждающимся людям. Волонтеры раздают гражданам средства индивидуальной защиты, помогают гражданам, находящимся на самоизоляции, поддерживают медиков», - сказал он.

«Лучший подарок партии ко Дню Рождения - это усиленный труд, направленный на заботу о наших земляках! И сегодня добровольцы "Единой России" отмечают праздник конкретными делами - доставляют продукты и лекарства пожилым гражданам, возят врачей поликлиник на вызовы к больным, консультируют людей по телефону», - продолжил парламентарий.

Александр Козловский указал на то, что численность волонтерского центра в Псковской области с каждым месяцем растет. «На сегодняшний день сотни жителей Псковской области готовы оказывать помощь друг другу. К акциям волонтерского центра "Единой России" подключаются общественники, предприниматели, политики и неравнодушные жители области», - сообщил он.

«Партия - это люди, объединенные общей идеей развития страны и родного края! Огромное спасибо сторонникам и активистам партии за неравнодушие, инициативность и ответственность! Крепкого здоровья, счастья, благополучия!» - добавил Александр Козловский.