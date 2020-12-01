Общество

«ВКонтакте» и «Юла» запустили общий сервис объявлений

«ВКонтакте» совместно с «Юлой» запустил сервис «Объявления». Как сообщила 1 декабря социальная сеть, с его помощью пользователи смогут размещать объявления на двух платформах одновременно. А те, кого они заинтересуют, — откликаться на предложения прямо в приложении VK или на Юле.

Классифайд предоставляет покупателям доступ к единому каталогу предложений от пользователей ВКонтакте и сервиса Юла. Продавцы могут размещать товары сразу на обеих площадках, получая доступ к максимально широкой аудитории. Такая интеграция также позволяет продавцу и клиенту переписываться там, где удобно каждому: даже если один из них пишет с Юлы, а другой — из ВКонтакте.

Объявления, опубликованные на Юле или в разделе «Объявления» ВКонтакте, одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить свое предложение в релевантных сообществах в VK, которые включили опцию «Объявления» в настройках, — например, чтобы рассказать о товаре людям из конкретного города или с конкретными интересами. Раздел «Объявления» уже настроили 4000 сообществ с суммарной аудиторией 26 миллионов пользователей.