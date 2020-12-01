Общество

Почти 90% читателей ПЛН высказались против новогоднего фейерверка в Пскове

Подавляющее число читателей Псковской Ленты Новостей считают, что не стоит тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк в этом году в Пскове на фоне политики ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН.

Абсолютное большинство принявших участие в опросе (83,76%) разделили мнение, что даже без учета рекомендаций Роспотребнадзора лучше потратить средства на что-то более полезное, а с салютами прекрасно и сами псковичи справляются – в каждом дворе фейерверк до утра.

Еще 6,14% выбрали вариант «Какой смысл устраивать фейерверк, если массовые мероприятия все равно под запретом?». В итоге против фейерверка высказались почти 90% опрошенных.

Чуть больше 8% считают, что праздничных салют в Пскове в новогоднюю ночь все же должен состояться. Так, 6% выбрали ответ «Конечно, стоит! Что за Новый год и без фейерверка?! Сейчас особенно необходимо чувство праздника», а 2,17% проголосовали за компромиссный вариант – пусть фейерверк будет, но в более экономичном варианте, чем обычно.

Наконец, почти 2% проголосовавших указали, что им все равно, будет в новогоднюю ночь салют или нет.