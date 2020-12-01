Общество

В День неизвестного солдата в Псковской области пройдут памятные мероприятия

В Псковской области пройдет ряд памятных мероприятий, приуроченных к Дню Неизвестного солдата. Это памятная дата отмечается в России 3 декабря. Ежегодно, начиная с 2014 года, в этот день вспоминают бойцов Советской Армии, которые в годы Великой Отечественной войны пали в боях за Родину, но чьи имена остались неизвестными.

В Пскове 3 декабря на площади Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов и гирлянды Воинской славы к могиле Неизвестного солдата, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Памятные мероприятия пройдут и в других районах области. Так, в Острове почтут память возложением цветов к братскому захоронению «Огонь памяти», в Великих Луках церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату пройдет на братском захоронении воинов Советской Армии.

Кроме того, для учащихся образовательных учреждений региона пройдут патриотические уроки, посвященные памятным страницам Великой Отечественной войны. Например, учеников псковской школы № 18 имени В.Ф. Маргелова ждет урок памяти в краеведческом музее «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Также, во вторник, 1 декабря, все российские школьники смогут пройти онлайн-тест на знание исторических фактов, посвященный Дню Неизвестного солдата. Пройти тестирование можно на официальном сайте Года памяти и славы. Цель акции - донести до школьников важность сохранения памяти о неизвестных бойцах и их подвигах.

День Неизвестного солдата - один из ряда мероприятий Года памяти и славы, посвященных 75-летию Победы. В субъектах Российской Федерации продолжается большое число памятных мероприятий. В их числе - проект «Без срока давности», «Оказание помощи ветеранам», «Памятные даты Великой Победы», «Выпуск почтовой марки», «Письма Победы», «По тылам фронтов» и другие. В связи с эпидемиологической обстановкой ряд мероприятий были переведены в онлайн-режим. С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте.

Напомним, указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он призван напомнить об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый житель страны. Всего в течение 2020 года было запланировано более 180 ключевых мероприятий. Их основная задача - связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого.