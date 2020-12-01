Общество

Андрей Алябьев: «Горводоканал» успешно решает свои проблемы

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» успешно решает свои проблемы. Об этом сообщил главный технолог предприятия Андрей Алябьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Можно сказать, что мы успешно решаем все свои проблемы, связанные с возвратом долгов, которые накопились у предприятия в тот период, когда тратили все свои свободные, да и не свободные, средства на обслуживание кредита ЕБРР», - пояснил Андрей Алябьев. По его словам, поддержка из средств президентского фонда позволила погасить задолженность по химическим реагентам и электроэнергии.

«Сейчас у нас таких серьезных задолженностей нет. Мы ведем нормально свою работу», - подчеркнул главный технолог.

Средства, полученные от абонентов за оплату сверхнормативного сброса загрязняющих веществ и негативного воздействия на системы водоотведения, предприятие направляет на оплату экологических платежей, которые начисляет Росприроднадзор, отметил Андрей Алябьев.

«Кроме того, мы из этих средств финансируем свою инвестиционную программу, которая направлена на повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации. Мы ведем большую работу по модернизации своих очистных сооружений», - добавил он.