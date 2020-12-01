Опубликован официальный комментарий о неверной статистике по коронавирусу

На днях в ряде СМИ прошла информация о том, что ряд регионов скрывает данные по коронавирусу и публикует неверную статистику по количеству зараженных и летальных случаев от COVID-19. В их числе якобы оказалась и Псковская область. Официальный канал администрации Псковской области дал свои разъяснения по этому поводу. По данным властей, все дело в методике расчета. Приводим текст сообщения:
«В статье авторы сравнивают данные ИЦК (информационный центр по коронавирусу) и регионального оперштаба. Что странно - в региональный оперштаб данные о заболевших и умерших от коронавируса передает областной комитет по здравоохранению. Он же цифры направляет в ИЦК. То есть источник информации - один.
В чем расхождение?
Все умершие на койках ковид-центров Псковской области делятся на 3 категории:
Совокупность этих трех видов и дает итоговое число случаев смерти, на которое ссылаются в материале.
Оперштаб в своей ежедневной сводке дает цифру по умершим именно от коронавируса.
Общие же данные по совокупному числу смертей - от ковида, больных с ковидом от других заболеваний и от внебольничной пневмонии - заносятся в ИЦК, отчетная форма информационного центра так и называется: «Число коек, развернутых для пациентов с COVID-19 и пациентов с пневмонией».
«Уже из названия понятно, что здесь учитываются суммарно и пациенты с пневмонией, и пациенты с коронавирусом», - подтвердили в Комитете по здравоохранению.
Получается, что данная информация, прошедшая в СМИ, является очевидно некорректной».