Общество

Опубликован официальный комментарий о неверной статистике по коронавирусу

На днях в ряде СМИ прошла информация о том, что ряд регионов скрывает данные по коронавирусу и публикует неверную статистику по количеству зараженных и летальных случаев от COVID-19. В их числе якобы оказалась и Псковская область. Официальный канал администрации Псковской области дал свои разъяснения по этому поводу. По данным властей, все дело в методике расчета. Приводим текст сообщения:

«В статье авторы сравнивают данные ИЦК (информационный центр по коронавирусу) и регионального оперштаба. Что странно - в региональный оперштаб данные о заболевших и умерших от коронавируса передает областной комитет по здравоохранению. Он же цифры направляет в ИЦК. То есть источник информации - один.

В чем расхождение?

Все умершие на койках ковид-центров Псковской области делятся на 3 категории:

пациенты, которые умерли от коронавируса, и вирус послужил причиной смерти (таких 73 человека); пациенты, инфицированные ковидом, но умершие от другого заболевания (например, человек поступил с инфарктом и от него погиб, но в процессе лечения у него был выявлен COVID-19, который не повлиял на течение инфаркта, что было подтверждено в результате вскрытия) пациенты, умершие от внебольничной пневмонии, вызванной другими (не ковидными) возбудителями.

Совокупность этих трех видов и дает итоговое число случаев смерти, на которое ссылаются в материале.

«В случаях, когда пытаются сравнивать разные параметры, совпадение значений исключено по определению, - подчеркнули в комитете по здравоохранению. - Если предположить, что в регионе все указанное количество человек погибло именно отТ коронавируса - это будет означать, что от внебольничной некоронавирусной пневмонии случаев смерти не было вообще, и ни в одном случае инфицированный ковидом человек не умер от другого заболевания, а это - очевидно - не соответствует действительности».

Оперштаб в своей ежедневной сводке дает цифру по умершим именно от коронавируса.

Общие же данные по совокупному числу смертей - от ковида, больных с ковидом от других заболеваний и от внебольничной пневмонии - заносятся в ИЦК, отчетная форма информационного центра так и называется: «Число коек, развернутых для пациентов с COVID-19 и пациентов с пневмонией».

«Уже из названия понятно, что здесь учитываются суммарно и пациенты с пневмонией, и пациенты с коронавирусом», - подтвердили в Комитете по здравоохранению.

Получается, что данная информация, прошедшая в СМИ, является очевидно некорректной».