Общество

Псковские адвокаты требуют прекращения дела в отношении бизнесмена Александра Данилова

Псковские адвокаты требуют прекращения уголовного дела в отношении известного бизнесмена Александра Данилова и остальных фигурантов. Об этом сообщила председатель псковской коллегии адвокатов «Независимая», защитник бизнесмена Алла Мамченко в ходе пресс-конференции 1 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она напомнила, что в декабре прошлого года Александру Данилову предъявили обвинение в ведении незаконной банковской деятельности (три состава по части 2 статьи 172 УК РФ) и участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ).

«Я, безусловно, как защитник в первую очередь с уважением отношусь к обвинению, поскольку это серьезный процессуальный документ, основа уголовного дела, - подчеркнула Алла Мамченко. - Конечно, это обвинение былой мной проанализировано. И, к моему большому удивлению, это обвинение вопреки закону не содержало описания конкретного преступного деяния. Обвинение составлено таким образом, что Данилов с группой лиц участвовал в преступном сообществе, за три года совершал незаконные банковские операции, которые заключались в обналичивании денежных средств. В итоге обналичивания получена сумма 1,5 млрд рублей».

При этом, пояснила она, в обвинении не указано «каким способом, кто конкретно, когда, какая организация перечислила на счета каких организаций денежные средства, какие лица данные денежные средства снимали, обналичивали». «Почему следователь полагает, что это не обычная финансово-хозяйственная деятельность? У нас же не запрещено законом снятие денежных средств. Почему следователь полагает, что эти сделки все фиктивны?» - задается вопросом Алла Мамченко.

30 апреля она в адрес следователя написала ходатайство с просьбой разъяснить обвинение. В удовлетворении ходатайства было отказано. После этого Алла Мамченко обратилась с жалобой в областную прокуратуру, которая 6 сентября вынесла требование об устранении нарушений федерального законодательства. «Было четко указано, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого не соответствует требованиям статьи 73 УПК РФ, и это нарушает права обвиняемого. Как человек может защищаться, если не знает, в чем его обвиняют?» - сказала адвокат.

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Было сделан вывод, что первое обвинение «дежурное», продолжила Алла Мамченко. «Так действительно часто бывает, - пояснила она. - Время шло, (окончательное) обвинение не предъявлялось. Я обратилась с повторной жалобой в областную прокуратуру. И уже 22 октября 2020 года прокурор области вынес повторное требование об устранении нарушений федерального законодательства, аргументируя теми же самыми доводами, что обвинение не соответствует требованиям закона».

17 ноября Александру Данилову предъявили новое обвинение, которое, указала Алла Мамченко, незначительно объемнее предыдущего. «При его анализе оказалось, что свет на истину не пролился. Следователем приобщены банковские выписки по обналичиванию, как она (следователь) полагает, денежных средств. По факту это всего лишь снятие наличных денежных средств, как утверждают наши подзащитные, на осуществление реальной финансово-хозяйственной деятельности», - сказала она.

26 ноября Алла Мамченко вновь подала жалобу в областную прокуратуру. По ее словам, в обвинении отсутствуют аргументы о ничтожности сделок, содержатся «ярко выраженные» противоречия и не описана статья 210 УК РФ.

«Сейчас жлоба на рассмотрении в областной прокуратуре. Если по истечении одного года возникают такие проблемы, вывод только один - уголовное преследование надо прекращать. Мы это требуем от органов предварительного следствия и прокуратуры», - подчеркнула она.

Алла Мамченко указала на то, что процедура доказывания по этому уголовному делу в корне отличается от процедуры доказывания по другим делам. «Бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Вы предоставьте нам, пожалуйста, факт, что денежные суммы, снятые наличными, были потрачены именно на какие-то преступные деяния», - отметила она.

При этом Алла Мамченко добавила, что Александр Данилов уже почти год находится в статусе подозреваемого по статьей 174 УК РФ (отмывание денежных средств), ему по данной статье обвинение до сих пор не предъявлено.