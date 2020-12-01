Общество

Алла Мамченко: Уголовное дело Данилова - это серьезный удар по бизнесу

Уголовное дело Данилова - это серьезный удар по бизнесу. Об этом сообщила председатель псковской коллегии адвокатов «Независимая», защитник бизнесмена Алла Мамченко в ходе пресс-конференции 1 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Безусловно, это был серьезный удар по бизнесу Александра Данилова. Конечно, каждый руководитель задался вопросом: "Может завтра такая ситуация случится со мной?"», - сказала Алла Мамченко.

Адвокат не исключает, что теперь предприниматели при снятии наличных, которые они потратят, например, на приобретение строительных материалов, будут задумываться о том, чтобы им не предъявили статью 172 УК РФ.

В декабре прошлого года Александру Данилову предъявили обвинение в ведении незаконной банковской деятельности (три состава по части 2 статьи 172 УК РФ) и участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ).

30 декабря бизнесмен, находясь в следственном изоляторе №1 города Пскова, перенес инфаркт миокарда. Ему провели экстренную операцию на сердце. 15 апреля 2020 года суд согласился с доводами стороны защиты и счел, что в условиях карантинных мер, введенных в СИЗО, дальнейшее содержание Александра Данилова под стражей с учетом ухудшающегося состояния здоровья невозможно, и перевел под домашний арест.