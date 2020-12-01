Общество

Объем реализованных активов через Портал DA в СЗФО за год вырос в 3,5 раза

За последний год объем активов, которые были реализованы через Портал DA на Северо-Западе вырос в 3,5 раза и составил 700 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка, количество инвесторов на платформе превысило 24 тысячи. Год назад эта цифра составляла всего около 5 тысяч.

Портал DA изначально был создан Сбербанком для реализации залогового имущества. Сегодня платформа активно развивается, на ней представлено более 3000 активов других банков и компаний (от производственных предприятий до инвентаря), а также более 4 500 наименований жилой недвижимости (от дачных участков до жилых комплексов).

«Портал DA нужно рассматривать как инструмент для инвестиций – на сайте размещены хорошие предложения по недвижимости, можно даже купить готовый бизнес. Также площадка может представлять интерес для тех, кто хочет избавиться от непрофильных активов. Интерес к платформе заметно возрос в 2020 году, увеличилось количество активных игроков, при этом сокращается время оформления сделок», - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Андрей Максимов.