Общество

Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники, передает «Интерфакс». По ее мнению, проведение новогодних каникул при четком соблюдении всех требований на фоне распространения коронавируса позволит не ухудшить нынешнюю ситуацию в России.

«Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника, их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.