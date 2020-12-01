Общество

Антон Минаков объяснил, почему фракция ЛДПР не поддержала областной бюджет в первом чтении

Почему фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании голосовала против принятия проекта областного бюджета в первом чтении, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» руководитель фракции, координатор регионального отделения Антон Минаков.

По его словам, объем обращений градан в региональное отделение ЛДПР вырос за последнее время в четыре раза. Жителей области, в частности, волнуют вопросы доступности медпомощи. «Считаю абсолютно не правильным, что гражданам приходится по два месяца ждать очереди на МРТ. Как мы можем поддерживать такой бюджет? У нас катастрофическая нехватка терапевтов, кардиохирургов. 50% обращений, с которыми к нам приходят, касаются невозможности попасть к специалисту в областную больницу. На втором месте обращения от жителей районов, у которых до сих пор не проведен газ. Это никуда не годится, - констатировал гост студии. - Мы примем участие в согласительной комиссии по бюджету и уже разрабатываем ряд поправок. Если они будут приняты, во втором чтении мы бюджет поддержим». Данные поправки, в частности, касаются развития здравоохранения, зарплат бюджетников и доплат матерям-одиночкам.

На данном этапе Антон Минаков не видит оснований, чтобы поддерживать областной бюджет, в том числе из-за большого объема взятых кредитов, растущего госдолга и низких зарплат псковичей. «Как мы можем голосовать за максимально закредитованный бюджет, когда люди не могут достойно жить? Мы много ездим по районам - как депутаты, так и сотрудники регионального отделения ЛДПР - и когда смотришь на жизнь в районах, плакать хочется», - подчеркнул он.

Наряду с этим Антон Минаков заметил, что решение не поддерживать региональный бюджет в первом чтении не было установкой, спущенной псковским либерал-демократам «сверху» федеральным партийным руководством. «Что касается бюджета, никаких конкретных распоряжений не было. Допускаю, что на федеральном уровне, возможно, ЛДПР поддержит бюджет, но у каждого региона своя «кухня», и, поскольку не было никаких решений, я считаю, что мы сами его примем, исходя из обстановки в регионе. А она, к сожалению, не слишком позитивна. Если наши поправки на согласительной комиссии не будут приняты, то мы бюджет не поддержим, причем, без указания федерального руководства», - заключил гость студии.