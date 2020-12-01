Названы продукты, разрешенные к передаче пациентам Псковской инфекционной больницы

Псковская областная инфекционная больница представила перечень продуктов, которые можно передавать пациентам медучреждения, а также список продуктов, запрещенных к передаче больным. Такую информацию больница представила на своей официальной Instagram-странице.
Кроме того, медучреждение сообщило о порядке передачи продуктов - он происходит с учетом норм питания на одного пациента. Упаковка должна быть чистой, аккуратной (с указанием ФИО пациента, номеров бокса и отделения). Продукты принимаются только в заводской упаковке, с четким указанием даты производства, сроков годности и условий хранения.
Разрешается:
- Кондитерские и мучные изделия: печение, сушки, пряники, пастила, зефир, мармелад, конфеты без шоколада 200-500 г
- Соки не более 1 литра в упаковке по 200 г
- Вода питьевая негазированная
- Сухофрукты и орехи не более 200 г
- Сухие завтраки до 300 г
- Детское питание: фруктовые пюре, каша безмолочная, сухое белковое питание, в заводской упаковке
- Фрукты по согласованию с лечащим врачом
Запрещается:
- Молочные и кисломолочные продукты, творожные сырки
- Квас, газированные напитки (кока-кола, фанта и др.)
- Соленые и маринованные овощи
- Шоколад, мороженое
- Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы
- Жаренные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия
- Виноград, экзотические фрукты
- Консервы (рыбные, мясные, овощные)
- Колбасные и мясные изделия
- Икра, соленая рыба, морепродукты
- Грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные, ягоды
- Салаты, супы, вторые блюда домашнего приготовления (любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.), продукты предприятий быстрого питания
- Алкогольная продукция, табачные изделия
- Жевательная резинка, семечки, чипсы, сухарики