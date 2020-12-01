Общество

Названы продукты, разрешенные к передаче пациентам Псковской инфекционной больницы

Псковская областная инфекционная больница представила перечень продуктов, которые можно передавать пациентам медучреждения, а также список продуктов, запрещенных к передаче больным. Такую информацию больница представила на своей официальной Instagram-странице.

Кроме того, медучреждение сообщило о порядке передачи продуктов - он происходит с учетом норм питания на одного пациента. Упаковка должна быть чистой, аккуратной (с указанием ФИО пациента, номеров бокса и отделения). Продукты принимаются только в заводской упаковке, с четким указанием даты производства, сроков годности и условий хранения.

Разрешается:

Кондитерские и мучные изделия: печение, сушки, пряники, пастила, зефир, мармелад, конфеты без шоколада 200-500 г

Соки не более 1 литра в упаковке по 200 г

Вода питьевая негазированная

Сухофрукты и орехи не более 200 г

Сухие завтраки до 300 г

Детское питание: фруктовые пюре, каша безмолочная, сухое белковое питание, в заводской упаковке

Фрукты по согласованию с лечащим врачом

Запрещается: