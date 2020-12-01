Следователи проверяют якобы изобличающий псковского бизнесмена видеоролик

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области и Роскомнадзор проводят проверку по факту изготовления видеоролика, якобы изобличающего псковского бизнесмена Александра Данилова, который обвиняется в ведении незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Об этом сообщила адвокат Анна Михайлова в ходе пресс-конференции 1 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«В данном видеоролике было вообще наложение с другим уголовным делом (монтаж)», - отметила она.
На протяжении второго месяца проводится «достаточно обширная проверка по данному факту», указала Анна Михайлова. «Я надеюсь, к концу этого года мы получим все-таки соответствующую информацию, и виновные лица будут привлечены. Это на тормозах не спущено. По этому делу действительно ведется проверка компетентными органами», - добавила адвокат.
Председатель псковской коллегии адвокатов «Независимая», защитник бизнесмена Алла Мамченко напомнила, что видеоролик появился накануне судебного заседания по избранию в отношении Александра Данилова меры пресечения.
Алла Мамченко отметила, что авторы ролика сделали его для создания общественного резонанса. «Полагаю, это не случайный какой-то фейк, кем-то запущенный в Сеть. На мой взгляд, это какая-то спланированная акция. Очень хочется, чтобы Следственный комитет в данной ситуации разобрался и выяснил, кто же автор этого ролика, кто его смонтировал и запустил в Сеть. Виновные должны быть наказаны», - заключила она.